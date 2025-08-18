Catamarca: se realizó la Feria de Ciencias del Valle Central con la participación de niños, jóvenes y adultos

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, llevó a cabo la instancia regional del Valle Central de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, que contó con una gran convocatoria de estudiantes, docentes y familias.

En esta oportunidad, se presentaron proyectos educativos de los departamentos Ambato, Capital, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, abarcando los niveles inicial, primario, secundario y superior en sus diferentes modalidades educativas.

La sede elegida fue la Escuela Primaria N° 993 “Sarmiento – Moreno”, donde los alumnos y sus docentes expusieron los trabajos desarrollados a lo largo del presente ciclo lectivo, compartiendo experiencias y aprendizajes con la comunidad educativa.

Al cierre de la jornada, el equipo evaluador seleccionó 17 proyectos que continuarán a la siguiente instancia:

• Taser renovations – EPET N° 7 (Capital). Prof. Asesor: Einar A. Agüero.

• Hace muuucho tiempo – Escuela Primaria N° 370 “Julio A. Roca” (Los Castillos, Ambato). Prof. Asesor: María José Vildoza.

• Ecopaneles – Colegio Privado María Montessori (Capital). Prof. Asesor: Matías Ezequiel Peralta.

• La cultura de la cancelación: lo dije, lo borré y me cancelaron – Colegio Rodolfo Senet (Capital). Prof. Asesor: Débora Chazarreta.

• Innovar para incluir – Escuela EDJA N° 4 (Santa Rosa, Valle Viejo). Prof. Asesor: Paola Morales.

• Ojos que alertan: un sistema de detección temprana contra el bullying – Escuela N° 3 Gustavo Levene (Capital). Prof. Asesor: Gonzáles Melo.

• Curcubita – Escuela Primaria N° 443 (La Falda, Fray Mamerto Esquiú). Prof. Asesor: Franco Barrionuevo.

• Hacia una química verde: barniz natural en base al aceite de nuez – Unidad Institucional N° 1 (Ribera del Valle, Capital). Prof. Asesor: María Natalia López.

• Senetworld – Colegio Privado Rodolfo Senet (Capital). Prof. Asesor: Rosa Anabel Herrera.

• La contaminación por colillas de cigarrillos en San Fernando del Valle de Catamarca: un problema ambiental que podemos prevenir – Escuela EDJA N° 51 (Capital). Prof. Asesor: Nancy Ulik.

• Entreteniendo nuestro pasado y presente mediante leyendas – Colegio Nuestra Señora de Guadalupe (San Isidro, Valle Viejo). Prof. Asesor: Noelia Evelina Quinteros.

• La pandemia de la desinformación – Colegio Privado Rodolfo Senet (Capital). Prof. Asesor: Débora Chazarreta.

• Los arácnidos – Los insectos – Centro Educativo N° 4 (Santa Rosa, Valle Viejo). Prof. Asesor: Betiana Gonzáles.

• Sustos que no asustan – Escuela N° 993 (Capital). Prof. Asesor: Mariela Pau Silva.

• Conocemos los animales autóctonos de la provincia y su biodiversidad – Escuela N° 992 Anexo (Capital). Prof. Asesor: Ana Carina Navarro.

• Astrohood – Instituto Superior Enrique Guillermo Hood (Capital). Prof. Asesor: Diego Jaime.

• De la planta de tuna a tu mesa – Escuela EDJA N° 40 (Capital). Prof. Asesor: Nora Graciela Cuesta Saadi.

La Feria de Ciencias constituye un espacio fundamental para promover la investigación escolar, la creatividad, el trabajo colaborativo y la difusión del conocimiento, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes de toda la provincia.