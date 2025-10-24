Catamarca: se realizó la audiencia de admisión de evidencia por el crimen de Diego Pinto

Este viernes, en la Sala de la Cámara Penal N°3, se realizó la audiencia de admisión de evidencia, previo al juicio por jurado que comenzará el próximo 11 de noviembre, por el asesinato de Diego Rafael Federico Pinto, ocurrida en octubre de 2023 a la salida de un local bailable del Alto Fariñango.

La audiencia fue encabezada por el juez director Marcelo Soria, quien escuchó la teoría del caso presentada por la fiscalía y las defensas de los imputados Ramón Darío Tello y Facundo Nicolás Cristaldo, ambos detenidos con prisión preventiva. Durante el acto procesal se determinaron los testigos y elementos probatorios que serán presentados ante el jurado durante el debate oral.

El hecho ocurrió el 14 de octubre de 2023, cuando la víctima fue golpeada brutalmente en la cabeza a la salida de un boliche de la Capital de Catamarca. Luego de la agresión y producto de las lesiones recibidas, el joven falleció el 22 de octubre en el Hospital San Juan Bautista.

El caso tiene como imputados a Facundo Cristaldo y Ramón Tello, ambos por homicidio simple con dolo eventual y bajo esta caratula fueron enviados a juicio por el fiscal Sebastián Pelisari. La Fiscalía al momento de argumentar sobre la participación de los acusados, determinó que Cristaldo “aprovechó la caída de Pinto al suelo sumándose a la agresión de Tello, y de esta manera con total desprecio por la vida, le aplicó una patada en la parte izquierda del rostro, girándole la cabeza hacia el otro costado”, todo esto de acuerdo con el decreto de determinación de los hechos.

En esta misma línea se indicó en relación al proceder de Tello que este ocasionó que la víctima quede “inconsciente y cayera pesadamente sobre la vereda, golpeando su cabeza contra el suelo”. Para la fiscalía, las agresiones de ambos ocasionaron al joven “lesiones consistentes en fractura craneoencefálico grave, fractura de base de cráneo, fractura frontoparietal izquierda, que le produjeron finalmente su muerte”.