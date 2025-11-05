Radio TV Valle Viejo
Catamarca: se realizó la apertura de ofertas para la obra Acueducto Albigasta

El vicegobernador Rubén Dusso participó este martes, en la Ciudad de Buenos Aires, de la apertura de ofertas para la licitación del Acueducto Albigasta, obra de impacto para Catamarca y Santiago del Estero, que beneficiará a más de 77.800 habitantes fortaleciendo la infraestructura hídrica del norte argentino.

“Esta iniciativa significa un avance muy grande tras años de gestiones por parte de los gobiernos provinciales, para concretar un proyecto que contribuirá sin duda al desarrollo hídrico de la región y a la mejora en la calidad de vida de la gente”, expresó Dusso.

Las empresas que presentaron ofertas fueron: Martinez y De La Fuente SA-SEMISA Infraestructura SA-CVC Construcciones SA -MUJOVI SRL-Albigasta UT; CPC SA; JCR SA; Supercemento SAIC-Eleprint SA; CMC Di Ravenna Argentina Branch-Riva SAIICFA -UT; Tecma SA-Ecosur Bahía SA-UT; y Rovella Carranza SA.

La jornada de ofertas concluyó de esta manera con un total de siete empresas oferentes para llevar adelante el acueducto que beneficiará a más de 77.000 habitantes de localidades como Frías, Quirós, Tapso, Lavalle, Recreo, San Antonio, Icaño, Baviano-Anjulí y La Guardia.

La infraestructura tendrá una longitud total de 50 kilómetros, distribuidos en tres tramos principales: El Bolsón-Vallecitos (8.100 m), Vallecitos-Quirós (29.075 m) y Vallecitos-Frías (12.829 m).

Además, el proyecto contempla la construcción de dos plantas de tratamiento de agua, con capacidades de 40 m³/h y 800 m³/h, respectivamente, y un plazo de ejecución estimado de 36 meses.

