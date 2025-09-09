Catamarca: se realizó la 1ra. cabalgata en homenaje a Esquiú en el cuarto aniversario de su Beatificación

El domingo 7 de septiembre el departamento Fray Mamerto Esquiú fue el escenario de la primera cabalgata de homenaje al Beato, en el marco del cuarto aniversario de su Beatificación. Más de setenta jinetes partieron desde el Club de la Falda de San Antonio y recorrieron el histórico Camino Real, hasta Piedra Blanca, donde ingresaron a avenida La Callecita para pasar frente a su Casa Natal, luego el recorrido llevó al santuario del Señor de los Milagros, hasta La Carrera para finalizar el recorrido en el Club de Campo Municipal.

La propuesta surgió por iniciativa de agrupaciones gauchas del departamento y del municipio, que venían planteando la importancia de que Esquiú también pueda ser homenajeado por los hombres y mujeres de a caballo, tal como sucede en el homenaje a la Virgen del Valle y como tradicionalmente se realiza en homenaje a Cura Brochero, en Córdoba.

La iniciativa se hizo realidad a partir de un gran trabajo de gauchos y de la Secretaria de Producción, junto a diferentes áreas del Municipio, Concejo Deliberante y el equipo del Senador Guillermo Ferreyra.

La cabalgata tuvo como invitado especial a Guillermo Khidir sacerdote del Colegio Fray Mamerto Esquiú de La Plata, Buenos Aires, quien fue el encargado de trasladar la imagen del Beato en sulqui a lo largo del recorrido, y brindar su bendición a los jinetes. En sus palabras Khidir destacó que Esquiú es el futuro “Santo de la Unidad”, esa que al igual que en 1800 era precisa para unir a la patria, hoy es tan necesaria para unir a los argentinos. La propuesta tuvo como intención poder confraternizar esta hermosa y primera experiencia.

Contó con la presencia de la intendenta Alejandra Benavidez y el Senador Guillermo Ferreyra quienes participaron a caballo de la propuesta.

Una vez finalizado el recorrido se congregaron en el Club de Campo municipal donde luego de la bendición religiosa, el profesor Mario Vera fue el encargado de contextualizar el momento histórico del que fue parte el Beato Esquiú y la importancia de que hoy se encuentre camino a la santidad.

Luego el Senador Guillermo Ferreyra hizo uso de la palabra para referirse al momento histórico del que fueron parte los jinetes, que marca el inicio sin dudas de una nueva tradición. También, destacó la necesidad de que cada uno de los vecinos, y especialmente todos los catamarqueños sean los que difundan a Esquiú para que pronto se multiplique la fe y los milagros que lo puedan llevar a ser declarado Santo.

Finalmente la intendenta agradeció el enorme acompañamiento de los jinetes y destacó que a la invitación concurrieron no solo gauchos de diferentes localidades de Fray Mamerto Esquiú, sino de departamentos y localidades vecinas como Valle Viejo, Capital, Coneta y Paclín.

Explicó que el municipio trabaja permanentemente en la difusión de Esquiú para acompañar este largo proceso y que finalmente pueda ser declarado santo. Señaló que se continuará trabajando para que el próximo año sean más los devotos y los jinetes que acompañen al primer Beato catamarqueño en este hermoso homenaje. La actividad finalizó con un almuerzo criollo y un espectáculo cultural.