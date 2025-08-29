Catamarca: se realizaron mejoras integrales en el CAPS de La Puerta

Este viernes el gobernador Raúl Jalil dejó inauguradas las mejoras integrales en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad ambateña de La Puerta. Del acto participaron la ministra de Salud, Johana Carrizo; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez; las diputadas provinciales Claudia Palladino y María Argerich, entre otras autoridades.

La obra, enmarcada en el plan de infraestructura que lleva adelante el Gobierno, tiene como objetivo mejorar los servicios de salud pública en toda la provincia, especialmente a las zonas más alejadas de la Capital, de poder atender a la población sin la necesidad de traslados por situaciones que pueden ser resueltas en el lugar.

En el lugar se realizaron mejoras integrales, incluyendo una nueva sala de internación, acceso de ambulancia, dos consultorios, instalaciones renovadas (sanitarias, eléctricas y de gas), climatización, generador eléctrico, aberturas nuevas, lavandería, pintura general, entre otras intervenciones.

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, destacó que “el Gobierno de la provincia continúa realizando obras de infraestructura con contenido para la gente, y ese es nuestro compromiso con la salud, en los grandes hospitales que hemos construido en Valle Chico, Pomán, Fiambalá, El Rodeo, pero también en los centros de atención primaria que previenen que se colapsen los otros centros. Para nosotros el acceso a la salud es un derecho”.

La coordinadora del CAPS, Verónica Castro, señaló que “la remodelación de este CAPS es una obra muy importante para este sector del Ambato, ya que los beneficios no son solo para la comunidad de La Puerta, sino también para comunidades aledañas como Colpes, Huaycama, Isla Larga, Banda Sud”.

Castro agradeció a las autoridades por la obra y remarcó que significa “un salto muy grande, teniendo en cuenta con lo que contábamos y el cambio que se realizó nos permite brindar una atención de calidad a todos nuestros vecinos”.

Por último, el Intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez, expresó que “la obra impacta en forma directa en la calidad de vida de nuestros vecinos. Las mejoras edilicias, el equipamiento, vienen a mejorar las respuestas que podemos brindar a la comunidad”.