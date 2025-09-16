Catamarca: se realizaron las primeras cirugías laparoscópicas en Santa María

El equipo del Hospital “Luis Alberto Vargas”, realizó, por primera vez cirugías laparoscópicas usando la nueva torre de Laparoscopía en el departamento, lo cual significa un avance representativo para la comunidad; la realización de estos procedimientos, permiten la intervención de pacientes sin la necesidad de trasladarse a la Capital.

Cabe mencionar que, al ser una técnica poco invasiva, los pacientes que fueron operados recibieron el alta a las 24 horas posteriores, en óptimas condiciones para continuar la recuperación en sus hogares.

Es importante resaltar que la adquisición de esta nueva Torre de Laparoscopía para el Hospital, tiene como objetivo fortalecer la red derivaciones, evitando así que las personas se trasladen desde sus localidades, como también posibilitando la reducción de traslados de pacientes con patologías que se pueden resolver en el lugar.