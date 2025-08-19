Catamarca: se realizará el conversatorio sobre actualidad digital “Redes Sociales + IA y Neuromarketing Artístico”

El Nodo Tecnológico de la Capital será el marco para el conversatorio sobre la actualidad digital “Redes Sociales + IA y Neuromarketing Artístico”, organizado desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, y que estará a cargo de Gustavo Machado, Profesor y Licenciado en Marketing.

Las citas serán el viernes 29 y el sábado 30 de agosto, de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.

Se trata de un encuentro pensado especialmente para autores, compositores, intérpretes, productores y gestores culturales que buscan promocionar su trabajo a través de herramientas innovadoras.

La capacitación se enfoca en enseñar a los asistentes a utilizar las herramientas más innovadoras de la actualidad para potenciar su trabajo artístico y cultural. Se abordarán temas clave como el uso de las redes sociales para la promoción, la aplicación de la inteligencia artificial para desatar la creatividad en la producción y difusión, y las técnicas de neuromarketing para entender y conectar de manera más efectiva con el público. El objetivo es proporcionar las estrategias necesarias para destacarse en el mundo digital.

Sobre el docente

Gustavo Machado es un profesional del marketing con experiencia en docencia universitaria y mercado, además de ser especialista en docencia virtual. Tiene una licenciatura en Marketing y otra en Administración de Empresas. Su experiencia laboral incluye ser profesor de SADAIC, consultor y gestor de redes sociales. Adicionalmente, es autor y compositor musical, redactor y guionista.

Con cupos limitados, las inscripciones pueden realizarse en https://bit.ly/3Jg412R