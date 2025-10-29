Catamarca se realiza el escrutinio definitivo de las elecciones 2025 en el Predio Ferial (Video)

El secretario Electoral Federal, Martín Blas, dio detalles esta mañana del escrutinio definitivo que se realiza en el Predio Ferial de Catamarca, donde se revisan las actas de votación para establecer los resultados con validez judicial.

Destacó la transparencia del procedimiento que cuenta con la supervisión de la Justicia Federal y la participación de fiscales de todas las fuerzas.

Además, recordó que los ciudadanos que no votaron disponen de 60 días para justificar su ausencia a través de la web infractores.gob.ar o en la Secretaría Electoral ubicada en calle República 323.