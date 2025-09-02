Catamarca: se postergó la indagatoria al chino imputado por abuso sexual en una minera

El fiscal de instrucción en comisión de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, resolvió postergar la declaración indagatoria de Huang Sencai, ciudadano de nacionalidad china imputado en una causa por abuso sexual en la empresa minera Zijin Liex.

La medida se adoptó a partir de un pedido de prórroga formulado por el abogado defensor del acusado. La audiencia será reprogramada para la próxima semana y contará con la participación de la intérprete designada, también de nacionalidad china, a fin de garantizar la correcta asistencia en el proceso.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada a principios de julio en la Comisaría Departamental de Fiambalá, donde la víctima manifestó que el hecho habría ocurrido en su lugar de trabajo, identificando como presunto autor a un compañero. En el marco de la causa, la fiscalía activó el Protocolo de Abuso Sexual, dispuso medidas de protección para la víctima y ordenó pericias psicológicas, además de la intervención de áreas especializadas.