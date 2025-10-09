Catamarca: se oficializó el traspaso de la Terminal de Ómnibus de Fiambalá al municipio

El Gobierno de la provincia formalizó el traspaso de la nueva Terminal de Ómnibus de Fiambalá a la órbita de la municipalidad local, con el objeto de que su funcionamiento sea administrado por este municipio.

Rubricaron el traspaso el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada, y el intendente Raúl Úsqueda, con presencia del gobernador Raúl Jalil, y otras autoridades del Ejecutivo provincial.

Mediante este acuerdo, la Provincia hace entrega del edificio de la Terminal de Fiambalá al municipio local, quien tendrá a su cargo el funcionamiento, cuidado, correcto uso y mantenimiento de este, además de llevar adelante las gestiones necesarias para obtener autorizaciones y permisos necesarios que requiera para su puesta en marcha.

El intendente Úsqueda expresó su agradecimiento por la cesión de esta obra tan importante para que sea administrada por el municipio. “Hoy recibimos definitivamente la obra de la Terminal de Ómnibus de Fiambalá. Estamos contentos porque nos permitirá brindar un mejor servicio de transporte a todos los fiambalenses y turistas que llegan a nuestra jurisdicción. Agradecemos el trabajo de todo el Gobierno provincial para que los fiambalenses cuenten con una nueva Terminal”, afirmó.

Por su parte, el ministro Eduardo Andrada comentó que “a partir de este traspaso la Terminal pasará a ser administrada por el municipio de Fiambalá y el Ministerio de Transporte va a tener, como autoridad de aplicación, la función del control de las líneas de transporte. Felicitaciones a todo Fiambalá por este paso”.