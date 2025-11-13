Catamarca: se levanto la toma de La Escuela N° 92 de La Ciénaga

Hoy se hizo presente supervisora María Isabel Yapura, quien escucho los planteos de los padres y se comprometió a comunicarse con autoridades del Ministerio de Educación para ver la forma de solucionar estos inconvenientes.

Recordemos que esta mañana de jueves un grupo de padres de alumnos de la Escuela N°92 “Pbro. Pedro Centeno”, de la localidad de La Ciénaga, Departamento Belén, tomó las instalaciones del establecimiento en reclamo de mejoras edilicias y condiciones adecuadas para el desarrollo escolar. Colocaron carteles en el ingreso del edificio con mensajes dirigidos a las autoridades educativas dando a conocer su malestar por el estado del lugar y por la falta de respuestas concretas a sus reclamos.

Comentaron que la toma se produjo como último recurso, luego de numerosos pedidos de intervención que no fueron atendidos. Entre las principales demandas figuran mejoras edilicias, mantenimiento de las instalaciones, provisión de recursos básicos y la presencia de autoridades supervisores para evaluar la situación en el terreno.