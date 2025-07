Catamarca: se levantó la sesión en Diputados por falta de Quorum

Esta tarde a las 14:00 horas, cuando se debatía el proyecto de la diputada Adriana Díaz de repudio a las expresiones del embajador de Estados Unidos referidas a intromisiones internas de Argentina, finalizó la sesión por falta de quorum legal, ya que sólo 14 legisladores permanecían en el recinto.

Antes se aprobaron los proyectos de declaración de interés Parlamentario al II Congreso Internacional de Salud Pública, de autoría de las diputadas Claudia Palladino, Cristina Gómez y Mónica Zalazar; la iniciativa de la diputada Mónica Zalazar de adhesión de Catamarca a la Ley Nacional N° 27.674 para que Catamarca se incorpore al régimen de protección integral para niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Además, se aprobó la creación del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva para Personas con Discapacidad del diputado Juan Carlos Ledesma.

Reconocimiento al Congreso Internacional de Salud Pública

Una de las primeras propuestas aprobadas fue la declaración de Interés Parlamentario al II Congreso Internacional de Salud Pública, a desarrollarse los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento, organizado por la Asociación Argentina de Salud Pública, tendrá lugar en la Universidad Católica Argentina.

La diputada Claudia Palladino (FT), una de las impulsoras de la iniciativa junto a Cristina Gómez (UCR) y Mónica Zalazar (FT), fundamentó la declaración destacando la relevancia de estos espacios para el diseño y fortalecimiento de políticas sanitarias inclusivas. “Las políticas públicas deben dar respuesta a problemas detectados y sentidos por la comunidad y deben ser gestadas con la participación de todos los actores”, sostuvo.

En esa línea, Palladino advirtió sobre las desigualdades que enfrentan las provincias del Norte Grande: “Presentan indicadores sanitarios en general debajo de la media nacional y realizan un gran esfuerzo para poder sostener el sistema sanitario en un escenario nacional de descentralización y desfinanciación por parte del Gobierno Nacional”.

Protección para niñas, niños y adolescentes con cáncer

La Cámara también otorgó media sanción a la propuesta de adhesión de Catamarca a la Ley Nacional N° 27.674, que establece un régimen de protección integral para niñas, niños y adolescentes con diagnóstico oncológico. La autora del proyecto, Mónica Zalazar (FT), actuó como miembro informante durante la sesión. “El objetivo de esta normativa es reducir la morbimortalidad, garantizar el acceso al diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado, el seguimiento clínico y post tratamiento, y el pleno ejercicio de los derechos de los pacientes y sus familias”, explicó Zalazar.

Además, enumeró los beneficios previstos por la ley nacional, que incluyen “asignaciones económicas, licencias laborales especiales, subsidios habitacionales, acompañamiento psicológico, acceso a la educación y más”. “Hoy podemos decir que el cáncer se puede curar gracias al diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el cuidado integral del paciente. Con la adhesión se busca garantizar la equidad y accesibilidad a la mejor calidad de atención a niños, niñas y adolescentes con cáncer, desde un enfoque de derechos y en todas las fases de estas enfermedades”, remarcó la diputada.

Finalmente, Zalazar hizo una referencia crítica al ajuste nacional en materia sanitaria: “Porque si hablamos de derechos y hablamos de niños, en esto no puede haber motosierra, en esto no puede haber achique, en esto no puede haber recorte”.

Salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad

También obtuvo media sanción la iniciativa de Juan Carlos Ledesma (bloque Vicente Saadi) para crear en la provincia un programa de atención adecuada y accesible a la salud sexual y reproductiva destinado a personas con discapacidad. Durante su intervención, Ledesma explicó que el proyecto surge como respuesta a las múltiples barreras que enfrentan estas personas en el acceso a servicios sanitarios. “Apunta a eliminar estas barreras mediante la creación de un programa provincial que asegure atención integral, accesible y de calidad, adaptada a las necesidades y particularidades de las personas con discapacidad”, indicó.

En cuanto al alcance de la iniciativa, detalló que tendrá un impacto en distintas dimensiones: “En lo social, porque contribuirá a la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos; en lo cultural, porque las campañas de sensibilización ayudarán a combatir estigmas y prejuicios; y en lo sanitario, porque la mejora en accesibilidad y calidad reducirá las inequidades en salud”. “Garantizar el acceso adecuado y accesible a la salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad no solo es una obligación legal y ética, sino una oportunidad para construir un sistema de salud provincial que respete la diversidad y los derechos humanos”, concluyó el legislador.