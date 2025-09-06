Catamarca: se incendió un auto en la Circunvalación

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:10, numerarios de la Seccional de San Isidro se hicieron presentes en la avenida de Circunvalación, a la altura del ingreso al barrio Las Vías Este, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde aparentemente se estaría produciendo el incendio de un vehículo.

En el lugar, los uniformados constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el motor de un automóvil Volkswagen Gol Power, de color blanco, propiedad de un hombre mayor de edad, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quien luego de realizar tareas de su especialidad, sofocó las llamas que causaron daños materiales parciales en el rodado.

Finalmente, tomaron conocimiento Sumariantes de la Unidad Judicial N° 10 y labraron las actuaciones correspondientes.