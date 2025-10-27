Catamarca: se habilitó un nuevo espacio de cuidados de salud mental denominado “PAUSA”

El Ministerio de Salud de la provincia continúa trabajando en estrategias de atención y acompañamiento de las problemáticas de salud mental. En este sentido, se habilitó un nuevo espacio de cuidados de salud mental denominado “PAUSA”.

Se trata de un dispositivo con modalidad grupal que busca habilitar un espacio de alojo a las problemáticas de salud mental, mediante el acompañamiento colectivo en los que se intercambiarán sentires, representaciones, ideas, malestares, vivencias y experiencias, mediando la escucha, reflexión y lazo posible a través de experiencias similares sin perder la singularidad de sus participantes.

El mismo, funcionará en el Hospital “Dr. Dermidio Herrera” de Villa Dolores, los días jueves de 16 a 18 horas, coordinado por un equipo interdisciplinario. Quienes deseen sumarse a este grupo deben presentarse en el Hospital los días martes de 10 a 12 horas y los jueves de 14 a 16 horas, para una entrevista de admisión. Para más información se pueden comunicar al 383 425 2184 (corporativo), 383 440 4021 o policasasistencialesinterno@gmail.com