Catamarca: se disputa la Etapa Provincial de los Juegos Evita para Adultos Mayores

Entre este lunes 25 y martes 26 se definirán los clasificados que representarán a Catamarca en la instancia nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 de Adultos Mayores, que se disputarán del 1 al 5 de septiembre en la provincia de Salta.

Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección Provincial de Deporte Social, se realizará la Etapa Provincial que enfrentará a los clasificados de las instancias municipales y departamentales, desarrolladas los días previos.

En el Polideportivo “Fray Mamerto Esquiú”, se disputarán las disciplinas: Ajedrez (lunes de las 15 hs); Circuito de Habilidades Motrices (ambos el lunes a las 15 hs); y Newcom (lunes desde las 14:30 hs y martes a las 8:30 hs). Mientras que en el Polideportivo 920 Viviendas, habrá Sapo, Truco y Tenis de Mesa, el lunes desde las 15 hs. El Polideportivo 250 Viviendas recibirá el Tejo (lunes – 14:30 hs) y el Padel (lunes – 15 hs y martes – 8:30 hs). Orientación se realizará el martes desde las 8:30 hs en el Parque Adán Quiroga.