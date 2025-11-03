Catamarca: se desplomó una vivienda en pleno centro de la Capital (Video)

Una familia perdió su casa esta madrugada por el derrumbe del frente de una vivienda ubicada en la esquina de Almagro y Tucumán, en la Capital de Catamarca.

El colapso ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, mientras los ocupantes dormían. Afortunadamente, todos lograron salir ilesos, y al lugar arribaron a gente de Defensa Civil. La familia, integrada por un matrimonio, una niña de cinco años y un bebé de seis meses se encuentra sin un lugar donde vivir.

Según describieron: “Estábamos durmiendo, sentimos la explosión. Lo único que pudimos hacer es salir por la ventana, porque yo tengo una ventana en el fondo, por donde pudimos escapar. Salimos de ahí todos, la puerta principal da al fondo, ahí llamamos a la policía, llamamos a Defensa Civil. Todavía no tenemos ingreso”.