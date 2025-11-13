Catamarca: se descompensó un policía que trabajaba drogado, y que venía de una sanción por el mismo motivo

Un grave hecho se registró está tarde y tuvo como protagonista a un efectivo de la Policía de la provincia. Según se conoció, alrededor de las 15:00 horas un uniformado fue hallado en el baño de la Terminal de Ómnibus, totalmente descompensado.

De inmediato el numerario fue asistido por el SAME y trasladado a un centro de salud privado, donde se confirmó que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

La gravedad del hecho radica en que el uniformado hoy había retornado a su lugar de trabajo luego de un año en disponibilidad porque había sido sorprendido consumiendo sustancias en la propia comisaría.

Trascendió que a pesar de que el policía no habría realizado ningún tratamiento contra las adicciones, en la víspera desde Asuntos Internos le comunicaron que a las 14:00 horas de este jueves debía presentarse a prestar servicios. Una hora después, fue hallado bajo los efectos de estupefacientes.