Catamarca: se define el juicio por el crimen de Diego Pinto (Video)

En la sala de audiencias, el juicio por jurado se desarrolla en la etapa de cesura para determinar la pena de Ramón Tello y Facundo Cristaldo, quienes el martes reconocieron su participación en el crimen de Diego Pinto ocurrido el 11 de octubre de 2023.

Hubo un breve cuarto intermedio dispuesto por el juez Marcelo Soria, y ahora se aguarda la reanudación con las declaraciones de testigos y luego los alegatos finales antes de conocer el veredicto previsto alrededor de las 13 horas.

Tello podría recuperar la libertad, ya que su delito fue recaratulado como homicidio preterintencional y lleva más de dos años detenido. En cambio, Cristaldo enfrenta una acusación más grave por homicidio simple con dolo eventual que prevé penas de 8 a 25 años.