Catamarca: se corrió la 23ª fecha del Ciclismo Libre con la participación de más de 100 ciclistas de distintos puntos del país

En un brillante final, tres ciclistas lograron la fuga y sacaron casi una vuelta de ventaja al resto del pelotón. El triunfo quedó en manos del representante del Team 9 de Julio, Juan Montero, quien se impuso sobre Hernán Rodríguez y Leonardo Calvimonte.

🏆 Clasificación General

MASTER D

Santillán Hugo (Bs. As.) Luna Mario Silva Héctor Hernández Fernando Castro Humberto Lobo Tomás

MASTER BYC

Charro Luis (España) Calvimonte Nicolás Quiroga Martín (Venado Tuerto) Lucero Franco (Venado Tuerto) Bustamante Mario Anzolini Valentín

ELITE 2

Gómez Jeremías Fernández Santiago (Bs. As.) Barrionuevo Gastón Pereyra Juan Jalil Lucas Ortega Juan Medina Víctor Robledo Julián

ELITE Sub 23

Montero Juan Rodríguez Hernán (Los Altos) Calvimonte Leonardo Coronel Sebastián Calvimonte Nicolás Banchio Pablo (Chaco) Castro Félix Miranda Facundo (Jáchal – S.J.)

🙏 La Subcomisión de Ciclismo agradece al personal de Tránsito Municipal, al Director del Parque, Sr. Félix Salcedo, y al personal de mantenimiento del Parque Adán Quiroga, por el excelente estado de la pista.

📅 Les recordamos que la próxima fecha será el sábado 6 de septiembre, circuito a confirmar.