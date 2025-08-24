Catamarca: se corrió la 23ª fecha del Ciclismo Libre con la participación de más de 100 ciclistas de distintos puntos del país

En un brillante final, tres ciclistas lograron la fuga y sacaron casi una vuelta de ventaja al resto del pelotón. El triunfo quedó en manos del representante del Team 9 de Julio, Juan Montero, quien se impuso sobre Hernán Rodríguez y Leonardo Calvimonte.
🏆 Clasificación General
MASTER D
- Santillán Hugo (Bs. As.)
- Luna Mario
- Silva Héctor
- Hernández Fernando
- Castro Humberto
- Lobo Tomás
MASTER BYC
- Charro Luis (España)
- Calvimonte Nicolás
- Quiroga Martín (Venado Tuerto)
- Lucero Franco (Venado Tuerto)
- Bustamante Mario
- Anzolini Valentín
ELITE 2
- Gómez Jeremías
- Fernández Santiago (Bs. As.)
- Barrionuevo Gastón
- Pereyra Juan
- Jalil Lucas
- Ortega Juan
- Medina Víctor
- Robledo Julián
ELITE Sub 23
- Montero Juan
- Rodríguez Hernán (Los Altos)
- Calvimonte Leonardo
- Coronel Sebastián
- Calvimonte Nicolás
- Banchio Pablo (Chaco)
- Castro Félix
- Miranda Facundo (Jáchal – S.J.)
🙏 La Subcomisión de Ciclismo agradece al personal de Tránsito Municipal, al Director del Parque, Sr. Félix Salcedo, y al personal de mantenimiento del Parque Adán Quiroga, por el excelente estado de la pista.
📅 Les recordamos que la próxima fecha será el sábado 6 de septiembre, circuito a confirmar.