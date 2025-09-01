Catamarca: se conoció la agenda cultural, educativa y recreativa para celebrar los 392 años de Pomán

Esta mañana de lunes se conoció que el fiscal Augusto Barros presentó ante la Corte de Justicia de Catamarca su renuncia al Jury contra el fiscal Hugo Costilla, y realizó una presentación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Miembros del Ministerio Público de Catamarca para solicitar que no se expida sobre el planteo del fiscal Costilla…