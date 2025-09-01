Catamarca: se conoció la agenda cultural, educativa y recreativa para celebrar los 392 años de Pomán

Para celebrar el Aniversario 392º de la Fundación de la Ciudad de Pomán, se llevarán a cabo una serie de actividades durante la primera quincena de septiembre, que incluye eventos culturales, educativos, deportivos y recreativos impulsados por instituciones escolares, áreas municipales y organizaciones sociales.
Agenda
Jueves 4 de septiembre
- 20.30 horas – Acto de apertura: Noche de los destacados. En la Casa de la Historia y la Cultura.
Viernes 5 de septiembre
- 14 horas – Bingo Show. En la escuela Primaria N° 294
- 19 horas – Encuentro literario “Dicen que Dicen”. En el Hotel “Olivos de Pomán”.
Sábado 6 de septiembre
Domingo 7 de septiembre
- 8 horas – Maratón“Vuelta al Departamento Pomán”. En la Plaza 15 de Septiembre
- 9 horas – Feria de Oportunidades. En la Plaza 15 de Septiembre
- 10.30 horas – Kermés y comidas típicas. En la Plaza 15 de septiembre
Lunes 8 de septiembre
- 19 horas – Solemnidad de la natividad de la Virgen María. En el atrio del Templo San Sebastián
Martes 9 de septiembre
- 17 horas – Feria del libro / Maratón de lectura. En la Escuela Secundaria N° 20
- 18.30 horas – Expo carreras. En la Plaza 15 de septiembre
- 20.30 horas – Radioteatro. en la FM Visión
Miércoles 10 de septiembre
- 9 horas – Las infancias y las ciencias. En el Club San Lorenzo.
- 11 horas – Lanzamiento de programa de prevención del suicidio y consumo de sustancias. En la Plaza 15 de septiembre.
- 15.30 horas – Jornada educativa y recreativa. En la Escuela para jóvenes y adultos N° 27
- 18 horas – Muestra pedagógica. En la Plaza 15 de septiembre
Jueves 11 de septiembre
- 11 horas – Homenaje al maestro. En Radio Visión
- 17 horas – Talleres abiertos. En la Plaza 15 de septiembre
- 19 horas – Destreza de canes. En la calle 15 de septiembre
Viernes 12 de septiembre
- 9 horas – Jornada de astroturismo y realidad virtual. En la Plaza 15 de septiembre
- 17 horas – Torneo familiar Chiqui-Cole. En el Centro de Iniciación Deportiva (El Dragón)
- 18 horas – Bingo Show. En la Plaza 15 de septiembre
- 21 horas – Pomán Rock . En la Plaza 15 de septiembre
Sábado 13 de septiembre
- 9:30 horas – Feria de Oportunidades. En la Plaza 15 de septiembre.
- 10 horas – Día de esparcimiento. En el Centro de jubilados
- 16 horas – Expo Carismas. En la Calle San Sebastián
- 21 horas – Peña Aniversario. En el Hotel Olivos de Pomán
Domingo 14 de septiembre
- 12 horas – Arribo de la Travesía Concepción. En Serranías El Ambato
- 20 horas – Noche de Gala – Casa de la Historia y la Cultura
Lunes 15 de septiembre
15 horas – Bingo y Cierre con Damián Córdoba