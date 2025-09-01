Radio TV Valle Viejo
Catamarca: se conoció la agenda cultural, educativa y recreativa para celebrar los 392 años de Pomán

Para celebrar el Aniversario 392º de la Fundación de la Ciudad de Pomán, se llevarán a cabo una serie de actividades durante la primera quincena de septiembre, que incluye eventos culturales, educativos, deportivos y recreativos impulsados por instituciones escolares, áreas municipales y organizaciones sociales. 

Agenda

Jueves 4 de septiembre

  • 20.30 horas – Acto de apertura: Noche de los destacados. En la Casa de la Historia y la Cultura.

Viernes 5 de septiembre

  • 14 horas – Bingo Show. En la escuela Primaria N° 294
  • 19 horas – Encuentro literario “Dicen que Dicen”. En el Hotel “Olivos de Pomán”.

Sábado 6 de septiembre

Domingo 7 de septiembre

  • 8 horas –  Maratón“Vuelta al Departamento Pomán”. En la Plaza 15 de Septiembre
  • 9 horas – Feria de Oportunidades. En la  Plaza 15 de Septiembre 
  • 10.30 horas – Kermés y comidas típicas. En la Plaza 15 de septiembre

Lunes 8 de septiembre

  • 19 horas – Solemnidad de la natividad de la Virgen María. En el atrio del Templo San Sebastián

Martes 9 de septiembre

  • 17 horas – Feria del libro / Maratón de lectura. En la Escuela Secundaria N° 20
  • 18.30 horas – Expo carreras. En la Plaza 15 de septiembre
  • 20.30 horas – Radioteatro. en la FM Visión

Miércoles 10 de septiembre

  • 9 horas –  Las infancias y las ciencias. En el Club San Lorenzo.
  • 11 horas – Lanzamiento de programa de prevención del suicidio y consumo de sustancias. En la Plaza 15 de septiembre.
  • 15.30 horas –  Jornada educativa y recreativa. En la Escuela para jóvenes y adultos N° 27
  • 18 horas – Muestra pedagógica. En la Plaza 15 de septiembre

Jueves 11 de septiembre

  • 11 horas –  Homenaje al maestro. En Radio Visión
  • 17 horas – Talleres abiertos. En la Plaza 15 de septiembre
  • 19 horas – Destreza de canes. En la calle 15 de septiembre

Viernes 12 de septiembre

  • 9 horas – Jornada de astroturismo y realidad virtual. En la Plaza 15 de septiembre
  • 17 horas – Torneo familiar Chiqui-Cole. En el Centro de Iniciación Deportiva (El Dragón)
  • 18 horas – Bingo Show. En la Plaza 15 de septiembre
  • 21 horas –  Pomán Rock . En la Plaza 15 de septiembre 

Sábado 13 de septiembre

  • 9:30 horas – Feria de Oportunidades. En la Plaza 15 de septiembre.
  • 10 horas – Día de esparcimiento. En el Centro de jubilados
  • 16 horas – Expo Carismas. En la Calle San Sebastián
  • 21 horas – Peña Aniversario. En el Hotel Olivos de Pomán

Domingo 14 de septiembre

  • 12 horas – Arribo de la Travesía Concepción. En Serranías El Ambato
  • 20 horas – Noche de Gala – Casa de la Historia y la Cultura

Lunes 15 de septiembre

15 horas – Bingo y Cierre con Damián Córdoba