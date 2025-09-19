Catamarca: se concretó la Feria Académica Internacional en la UNCA

En horas de la tarde de ayer se concretó en el predio de la Universidad Nacional de Catamarca la Feria Académica Internacional, donde alumnos extranjeros que actualmente se encuentran en la provincia presentaron videos y stands de comidas y bebidas referidos a sus respectivos países. En esta edición estuvo presente junto autoridades académicas el rector de la UNCA Ing. Oscar Arellano.

En este sentido, la subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Dra. Tamara Mascareño Varas, expresó que “ellos son alumnos extranjeros provenientes de Estados Unidos, Francia, España, Bélgica, Bolivia Perú, Brasil, etc. Estamos muy contentos de recibirlos porque en este momento están haciendo un proceso de interculturalidad y nosotros también le mostramos un poco de nuestra cultura”.

La académica indicó que la idea principal es generar un espacio que incentive a alumnos catamarqueños a tomar parte de los programas de movilidad mediante los cuales pueden viajar al extranjero a efectuar intercambios, puesto que hoy se abrió la convocatoria para Zicosur, PILA y PAME (programas de movilidad académica e integración regional de universidades de América Latina).

“Se pueden inscribir alumnos de grado y administrativos”, aclaró la subsecretaria, quien hizo hincapié en la riqueza de las herramientas que brinda el intercambio cultural y la internacionalización.

Cabe mencionar que en el marco de la Feria, alumnos de la UNCA que concretaron intercambios en el extranjero mostraron videos con sus experiencias, tanto culturales como académicas y luego se dio paso a los extranjeros en Catamarca, quienes también expusieron imágenes de sus países y cultura y también compartieron comidas y bebidas típicas de sus respectivos países.