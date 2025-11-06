Catamarca: se concreta el desalojo a usurpadores de Valle Viejo (Video)

Esta mañana de jueves en la localidad de Santa Rosa se está produciendo el desalojo de una 60 familias asentadas desde el año pasado, en un operativo articulado por prácticamente toda la policía y otros organismos.

El oficial Diego Romero brindó detalles a Radio TV Valle Viejo, siendo el encargado de Relaciones Instituciones: “A partir de la hora 7 de la mañana de hoy, desde el comando de la institución se ha decidido colaborar con la unidad judicial número 10, quienes están llevando a cabo esta orden de desalojo, emanada por la justicia, así que es una disposición de recursos materiales y humanos correspondientes para cumplimentar esta disposición de la justicia. Estamos hablando alrededor de unas 60 familias que estaban asentadas en distintos sectores, algunos ya habían sido notificados, habiéndose cumplido los plazos estipulados, se decidió dar por cumplimiento esta orden de la justicia, así que el personal policial está en pleno trabajo en estos momentos”.

Romero detalló: “Participan Secretaría de Familias, distintos organismos, como así también Defensa Civil, el SAME, también tenemos personal de EC SAPEN, porque había lugares donde ya se habían hecho conexiones clandestinas de electricidad, entonces para garantizar la seguridad de todo el personal que está trabajando, también estamos coordinando con ellos, y los distintos grupos especiales y personal convencional de la Policía de la Provincia que están trabajando en este dispositivo”.

Finalmente Romero estimó que “se calcula que en el transcurso de la mañana de hoy se va a estar desalojando a todas las personas prácticamente, en su totalidad, quienes tomaron tierra, se está trabajando en todos los sectores de este predio, que es un predio de importantes dimensiones, así que estamos trabajando en distintos sectores, coordinadamente y se va avanzando con los distintos grupos de trabajo, sin ningún tipo de incidente,”.