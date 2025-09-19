Catamarca: se completan los clasificados para los Evita

Concluyó una nueva semana de finales para la Etapa Provincial de los Juegos Deportivos Nacional Evita 2025, con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social. La instancia nacional se desarrollará del 29 de septiembre de 4 de octubre en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

El Básquet 3×3 se disputó en cancha del Ateneo Mariano Moreno, clasificando en Femenino a Capayán, con las chicas de Chumbicha: Nicol Juárez, Micaela Juárez, Milena Paez y Melanie Gómez, y en Masculino a Capital, con los jugadores del Hindú BBC: Lisandro Zelarayán, Thomas Pereyra, Palo Tula y Francisco Martínez.

Dentro del Voley, ambas ramas disputadas en el Poli Capital, en Femenino fue Capital quien logró el boleto a través del equipo de la Mutual, en tanto que en Masculino, lo logró Tinogasta con el combinado de Racing. Por su parte, en Hockey, fue doblete de Andalgalá que en Femenino y en Masculino lograron su pasaje a la Etapa Nacional.

En Tiro Deportivo, los representantes de Catamarca son de la Capital con Valentina Santillán y Joaquín Seiler, tras completarse la actividad en el Tiro Federal. El Estadio Provincial Bicentenario, se disputó E-Sports clasificando a “Mardel” a Giovanni García y Anniel Octavio.

En el Poli 920 Viviendas se concretó Taekwondo, dando sus pasajes a, en Femenino: Katherin Baldor (44 kg), Luciana Toledo (50 kg), Maira Barrionuevo (56 kg), Melany Garay Quintana (62 kg); y en Masculino: Benjamín Nieto (46 kg), Mateo Muro (52 kg), Máximo Diaz (58 kg), Jonas Acevedo González (64 kg).