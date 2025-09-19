Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: se completan los clasificados para los Evita

Concluyó una nueva semana de finales para la Etapa Provincial de los Juegos Deportivos Nacional Evita 2025, con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social. La instancia nacional se desarrollará del 29 de septiembre de 4 de octubre en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

El Básquet 3×3 se disputó en cancha del Ateneo Mariano Moreno, clasificando en Femenino a Capayán, con las chicas de Chumbicha: Nicol Juárez, Micaela Juárez, Milena Paez y Melanie Gómez, y en Masculino a Capital, con los jugadores del Hindú BBC: Lisandro Zelarayán, Thomas Pereyra, Palo Tula y Francisco Martínez. 

Dentro del Voley, ambas ramas disputadas en el Poli Capital, en Femenino fue Capital quien logró el boleto a través del equipo de la Mutual, en tanto que en Masculino, lo logró Tinogasta con el combinado de Racing. Por su parte, en Hockey, fue doblete de Andalgalá que en Femenino y en Masculino lograron su pasaje a la Etapa Nacional.

En Tiro Deportivo, los representantes de Catamarca son de la Capital con Valentina Santillán y Joaquín Seiler, tras completarse la actividad en el Tiro Federal. El Estadio Provincial Bicentenario, se disputó E-Sports clasificando a “Mardel” a Giovanni García y Anniel Octavio.

En el Poli 920 Viviendas se concretó Taekwondo, dando sus pasajes a, en Femenino: Katherin Baldor (44 kg), Luciana Toledo (50 kg), Maira Barrionuevo (56 kg), Melany Garay Quintana (62 kg); y en Masculino: Benjamín Nieto (46 kg), Mateo Muro (52 kg), Máximo Diaz (58 kg), Jonas Acevedo González (64 kg).

  • Diez contra uno: una patota atacó a golpes a un adolescente en la Capital de Catamarca

    Diez contra uno: una patota atacó a golpes a un adolescente en la Capital de Catamarca

    Un adolescente de 17 años fue víctima de una golpiza por parte de un grupo de diez individuos cuando salió de clases en la escuela situada en Avenida Los Terebintos. El hecho, que ocurrió el miércoles 17 alrededor de las 19:00 horas, se conoció hoy. La víctima caminaba por la mencionada avenida y al llegar…

  • Catamarca: se concretó la Feria Académica Internacional en la UNCA

    Catamarca: se concretó la Feria Académica Internacional en la UNCA

    En horas de la tarde de ayer se concretó en el predio de la Universidad Nacional de Catamarca la Feria Académica Internacional, donde alumnos extranjeros que actualmente se encuentran en la provincia presentaron videos y stands de comidas y bebidas referidos a sus respectivos países. En esta edición estuvo presente junto autoridades académicas el rector…

  • Plan de Conectividad Educativa en Catamarca: 300 escuelas rurales recibirán antenas para acceder a internet

    Plan de Conectividad Educativa en Catamarca: 300 escuelas rurales recibirán antenas para acceder a internet

    En el marco del Plan de Conectividad Educativa, el Gobierno de Catamarca distribuirá un total de 300 antenas en escuelas a lo largo y ancho del territorio provincial, lo que permitirá ampliar y mejorar el acceso a internet en los establecimientos y garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de propuestas pedagógicas digitales. Este viernes…

  • Un automóvil cayó casi 200 metros en las Altas Cumbres cordobesas y murió su conductor

    Un automóvil cayó casi 200 metros en las Altas Cumbres cordobesas y murió su conductor

    El hallazgo de un Volkswagen Bora, color gris, completamente destrozado en el fondo de un barranco de casi 200 metros de profundidad en la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 26, reveló la magnitud de un accidente fatal ocurrido en la zona de Altas Cumbres, cerca del paraje Río de Los Sauces, en la provincia de Córdoba. La víctima,…

  • Catamarca: detienen a un acosador y exhibicionista en pleno centro de la Capital

    Catamarca: detienen a un acosador y exhibicionista en pleno centro de la Capital

    Alertados por SAE-911, personal de la Comisaría Primera se hizo presente en calle Republica, entre Salta y Rivadavia, donde sus pares del Comando de Operaciones Preventivas (COP) fueron alertados por dos jóvenes mujeres de 20 y 21 años, quienes adujeron que un hombre las habría acosado en la Plaza 25 de Mayo, para luego exhibirle…

  • Volvió a caer la confianza del consumidor en septiembre

    Volvió a caer la confianza del consumidor en septiembre

    La confianza del consumidor en la Argentina volvió a caer en septiembre tras el fuerte derrumbe registrado en agosto, según el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. Las últimas mediciones reflejaron el impacto persistente de la coyuntura económica sobre las expectativas y decisiones de los hogares, con marcadas diferencias entre regiones…