Catamarca: Saujil ya dispone de una Ciudad Deportiva

El gobernador Raúl Jalil, junto a la senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente Enzo Carrizo, dejaron inaugurada la Ciudad Deportiva de Saujil, una de las obras más imponentes y trascendentes de la localidad pomanista. Este complejo no solo será un espacio para el deporte, sino también un punto de encuentro social que elevará la calidad de vida de toda la región.

Con el acompañamiento del Gobierno provincial, se pudo concretar la obra que incluyó cerramiento perimetral del tinglado, una tribuna con capacidad para 700 personas, baños, vestuarios, gimnasio, sala de conferencias y la instalación de un moderno piso parquet.

El predio luce totalmente renovado con parquización, caminerías adoquinadas, cantina y nuevas canchas: dos de fútbol 7 con césped sintético, dos canchas de pádel, una de beach vóley y espacios recreativos para adultos mayores, con áreas de tejo y bochas. Vale destacar que el 80% de la mano de obra empleada fue local, a través de trabajadores municipales.

Esta inauguración se encuadra en la fuerte impronta de la Provincia en materia de infraestructura deportiva, con obras como el Polideportivo de las Mil Viviendas, el Polideportivo de Valle Viejo y la puesta en valor de clubes en todo el territorio, con el objetivo de promover integración, inclusión social y desarrollo comunitario.

El intendente Enzo Carrizo destacó la decisión política de llevar infraestructura de calidad al interior. “Si hoy Saujil cuenta con esta Ciudad Deportiva es porque existe una convicción clara de acortar la brecha entre la capital y el interior. Esa fue la línea que marcó Lucía Corpacci y que hoy continúa el gobernador Raúl Jalil”, afirmó.

Carrizo recordó que la obra comenzó a gestionarse hace apenas diez meses. “En septiembre del año pasado poníamos la piedra fundacional y en diciembre iniciaban los trabajos. Hoy, en menos de un año, Saujil celebra la inauguración de este imponente espacio. Esto demuestra lo que se logra con una buena administración, trabajo serio y el respaldo de la Provincia”.

El acto convocó a una gran cantidad de vecinos que celebraron la inauguración de la obra. También participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la diputada nacional Silvana Ginocchio; los diputados Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega; la senadora departamental Carolina Casas; y los intendentes Ernesto Andrada (Tinogasta) y Carlos Luna (Mutquín).

