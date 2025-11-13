Catamarca: saquearon un taller mecánico en Fray Mamerto Esquiú

Un mecánico de Fray Mamerto Esquiú fue víctima de un importante robo en su taller, ubicado sobre el Camino Real, en la localidad de San José de Piedra Blanca. El damnificado, Marcos Árquez, denunció que el hecho ocurrió durante la tarde y noche de ayer. Según relató, se retiró del lugar pasadas las 17 horas para buscar repuestos, y al regresar, horas más tarde, encontró violentado el portón de ingreso y un cuantioso faltante de herramientas, neumáticos y baterías.

Los delincuentes sustrajeron los neumáticos de los vehículos que se encontraban en reparación, además de seis ruedas completas y dos baterías, entre otros elementos de valor utilizados para el trabajo diario.

El mecánico señaló que todavía se encuentra evaluando el faltante de herramientas de mano y de precisión, muchas de ellas de alto costo y esenciales para su labor profesional.

Árquez radicó la denuncia en sede policial, mientras personal de la comisaría de Piedra Blanca y de la División Investigaciones trabaja para dar con los responsables y tratar de recuperar lo robado.