Catamarca: Santa María potenciará su energía eléctrica con el Parque Solar de VIPSA

El Gobierno provincial ratificó su colaboración con la empresa VIPSA Energía a través de la firma de un Contrato de Abastecimiento de energía renovable con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la empresa Energía de Catamarca Sapem, destinado a ampliar el proyecto del Parque Solar en Santa María. La iniciativa busca aumentar la energía disponible y mejorar la potencia del servicio eléctrico en la ciudad y sus alrededores.

La ampliación del parque no solo potenciará la generación de energías renovables, sino que también generará más de 200 puestos de trabajo directos e indirectos durante la construcción y luego durante la operación y mantenimiento del parque, fortaleciendo la economía local.

Este martes, autoridades provinciales visitarán las obras de la ampliación de la ET Ampajango y de los parques solares, donde se trabaja para optimizar y potenciar el servicio eléctrico. La iniciativa refuerza el compromiso de la provincia con la sustentabilidad y el desarrollo energético.

Se debe recordar que, VIPSA Energía avanza en Santa María con el proyecto que se desarrolla en dos etapas y que promete generar hasta 25 MW de energía limpia. La empresa informó recientemente al gobernador Raúl Jalil sobre los progresos, destacando que se espera que la primera etapa del parque comience a funcionar en el primer cuatrimestre del próximo año.