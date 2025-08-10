Catamarca: Salud y el municipio de la Capital realizaron más de 590 atenciones

El equipo del Ministerio de Salud, conjuntamente con la Municipalidad de la Capital llevó a cabo un nuevo operativo “Salud en tu Barrio”, en el Barrio Portal Norte donde se brindaron 593 prestaciones.

Estas estrategias de Salud tienen como finalidad ampliar servicios para que la comunidad, especialmente aquellos que viven más alejados de los centros de salud cuenten con accesibilidad a los servicios de salud.

Cabe mencionar que los operativos cuentan con profesionales de cardiología, pediatría, clínica médica, odontología, oftalmología, zoonosis, ginecología, salud mental, salud sexual integral, fonoaudiología, nutrición, podología, vacunación.

El próximo operativo se realizará el próximo 29 de agosto en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18, los equipos de Salud visitarán el Barrio Virgen Niña.