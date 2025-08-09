Catamarca: Salud y Educación trabajan en prevención de suicidio

Los ministerios de Salud y Educación trabajan conjuntamente en el fortalecimiento de políticas de salud mental en la comunidad educativa de gestión pública y privada de toda la provincia. En este marco, se llevó a cabo el primero de los tres módulos de la capacitación Facilitadores Comunitarios para el manejo de la Conducta Suicida, en el auditorio del Ministerio de Educación.

A cargo del Programa de Abordaje Integral del Suicidio, y a través del convenio que se firmó con Educación, se seleccionaron 11 escuelas del norte y sur de la Capital para trabajar con los docentes. Durante los tres módulos se abordará el manejo de la conducta suicida y se brindarán herramientas prácticas y concretas para detectar el riesgo suicida entre los alumnos. La Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos está realizando una serie de capacitaciones en toda la provincia, tanto presencial como virtual, a fin de fortalecer la red de salud mental.