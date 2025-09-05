Catamarca: Salud trabaja en la organización de la Semana del Estudiante

La Ministra de Salud, Johana Carrizo, junto a su equipo, participó de una reunión con referentes de los Municipios de El Rodeo y Los Varela de la que también participaron los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Gobierno.

Durante el encuentro se trabajó en las acciones que se llevarán a cabo durante la Semana del Estudiante en la localidad ambateña de El Rodeo.

Al respecto, Carrizo explicó que “esta fiesta, que no es solo de los estudiantes sino también de las familias que acompañan, no solo nos preocupa sino que nos ocupa para trabajar juntos por el bienestar de todos los que participen de las actividades de la fiesta del estudiante”.

En ese contexto la Ministra de Salud agradeció a todos los que participaron “porque eso significa que entre todos podemos hacer una fiesta del estudiante diferente, sin excesos”, indicó.

Johana Carrizo continuó “este evento cambió mucho en últimos años, antes era una fiesta nocturna y no había actividades recreativas y en ese contexto tuvimos eventos desfavorables como consumo excesivo en menores; y eso fue lo que nos llevó a cambiar la perspectiva, y que en los últimos años haya nuevas iniciativas”.

En esta oportunidad se convocó a los centros estudiantiles, quienes son los protagonistas en estas fechas, “esto nos parece muy interesante, para poder trabajar no solo en prevención sino también en las actividades recreativas” enfatizó la Ministra.

Para finalizar, Carrizo explicó que “Salud en la fiesta de los estudiantes no solo está en el hospital atendiendo pacientes, ya que salud es transversal a todos, por eso creemos que el trabajo conjunto es muy importante; estamos convencidos que trabajar con los niños, niñas y adolescentes nos va permitir cambiar y mejorar “.

Además del trabajo asistencial, se planificó para antes de las actividades por la Semana del Estudiante, capacitaciones en urgencias y emergencias en salud mental que es uno de los temas más preocupantes en estos últimos tiempos, entre otras acciones de prevención y promoción de la salud.