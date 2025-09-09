Catamarca: Salud trabaja con otros Ministerios en la reglamentación de la Ley de Alimentación Saludable

Días atrás el equipo de Salud encabezó la primera reunión para la reglamentación de la Ley Provincial 5908 de Promoción de la Alimentación Saludable, con la participación de referentes de los Ministerios de Desarrollo Productivo y Desarrollo Social.

Este primer encuentro “marcó un paso fundamental hacia la implementación efectiva de políticas públicas orientadas a mejorar los hábitos alimentarios de la población”, señaló la referente de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Patricia Perricone.

Durante la reunión se pudieron establecer líneas de trabajo conjuntas y consensuar criterios técnicos para avanzar en la reglamentación de la ley que busca fortalecer el apoyo a empresas y productores en el desarrollo de alimentos saludables con ingredientes regionales, proteger los entornos escolares y las infancias y garantizar el acceso a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos los catamarqueños.

Para finalizar, Perricone indicó que “el Ministerio de Salud continúa reafirmando su compromiso y toma la rectoría con la promoción de políticas integrales que fortalezcan la salud pública y el bienestar de la comunidad”.