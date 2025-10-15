Catamarca: Salud realizó prestaciones clínicas en la Escuela Luisa María Sesín

El Programa Provincial Lleguemos al Barrio, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo un operativo en la Escuela de Educación Especial N°31 “Luisa María Sesin”.

En total, se realizaron 144 prestaciones de clínica médica, pediatría, obstetricia, odontología y fonoaudiología. Además, se realizaron consultas de nutrición, atenciones de enfermería, se aplicaron vacunas para completar Calendario, tanto en estudiantes como al personal, y entrega de medicación a través de farmacia.

Mañana, jueves 16, el Programa Lleguemos al Barrio brindará atención en Palo Blanco, Distrito Fiambalá, departamento Tinogasta.