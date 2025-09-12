Radio TV Valle Viejo
Catamarca: Salud participará en las actividades por la Semana del Estudiante en El Rodeo

El equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos encabezó un nuevo encuentro, en las instalaciones de Punto Joven, con el objetivo de organizar las acciones y estrategias que se llevarán a cabo durante la Semana del Estudiante en la localidad de El Rodeo.

En este contexto, la directora de Políticas Asistenciales, Julieta Lobo Molina señaló que “hoy nos reunimos para dar forma a las acciones que se realizarán durante los festejos por la Semana del Estudiante”. Durante la reunión participaron referentes de diferentes organismos, de la Municipalidad de El Rodeo y de Capital, “con quienes se propusieron distintas actividades conjuntas para brindar cuidados y asistencia, espacialmente en salud mental”, expresó Lobo Molina.

En esta línea, continuó “desde la Secretaría planteamos la actividad “Cómo acompañamos a los y las estudiantes”, en la que el equipo propuso una dinámica para poner a trabajar y re pensar las representaciones de las adolescencias, lo que incluye también herramientas y elementos para ver cómo se vamos a llevar a cabo las intervenciones en crisis o de urgencias”. La Directora de Políticas Asistenciales, también remarcó que “nuestro objetivo es que todos los actores involucrados cuenten con las herramientas para poder abordar diferentes situaciones de crisis o urgencias, que se pueden presentar”.

Es importante mencionar que se van a reforzar las atenciones en el Hospital de El Rodeo durante los festejos. En este sentido, Julieta Lobo Molina aclaró que “el centro de salud continuará trabajando normalmente, sin embargo, se reforzará la guardia de salud mental durante este fin de semana y el próximo de 20 a 8 horas”. Además, Salud también llevará a cabo distintas acciones durante la semana destinadas tanto a quienes participen de los festejos, como también para quienes se van a abocar a la asistencia de estos.

El próximo lunes se abrirá un espacio virtual de asesoría legal, con dos abogados que brindarán asesoramiento para saber cómo actuar en diferentes situaciones con menores. Asimismo, miércoles y jueves, se desarrollará la campaña “Quien es tu 911” y jueves, viernes, sábado y domingo el equipo de la Secretaría de Medicina Preventiva dispondrá un stand en la Hostería, mientras que un equipo móvil va recorrer El Rodeo, en articulación con agentes sanitarios de esa localidad; en ambas actividades se realizará asesoramiento sobre salud sexual, prevención de tabaquismo y alcoholismo, alimentación saludable, entre otras temáticas.

