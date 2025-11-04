Catamarca: Salud Mental continuando creando redes para trabajar la prevención del suicidio

Continuando con las acciones de prevención de suicidio, la Ministra de Salud, Johana Carrizo, acompañada por la Intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno participó de una jornada en el Cine Teatro Valle Viejo. La actividad estuvo dirigida al público en general, especialmente a referentes sociales que estén más expuestos a abordar este tipo de problemáticas.

El objetivo del encuentro fue poder brindar herramientas e información para que cualquier persona pueda detectar signos de alarma, así como también conocer los números de emergencia para recurrir en los casos que requieran intervención profesional.

Al respecto, Johana Carrizo señaló que “para participar de estos encuentros no es necesario ser profesional, nuestro objetivo es poder formar y fortalecer redes institucionales y comunitarias donde se dan herramientas para poder abordar la situación hasta el contacto con el equipo de salud”.

Asimismo, agregó que “estamos convencidos que solos no se puede hacer nada, el trabajo conjunto con la comunidad es muy importante para la prevención y para poder cuidarnos entre todos”.

Por su parte, la Intendenta, destacó la importancia “de la participación de los vecinos comprometidos y empáticos para prevenir esta problemática; tenemos que estar atentos a las alarmar qué se presentan, que muchas veces pueden ser invisible si no las conocemos”.