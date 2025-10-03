Catamarca: Salud llevó tranquilidad ante los casos del síndrome “manos, pies y boca”

La referente provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dra. Verónica Di Giovanni, se refirió a la situación sanitaria tras la detección de casos del Síndrome manos, pies y boca.

Dijo “que es una situación y esperable para la época. Es una enfermedad que puede aparecer en brote aunque puede aparecer todo el año, evoluciona principalmente en primavera-verano”.

Sostuvo que la enfermedad se transmite durante el periodo de incubación e incluso, después de la curación, por saliva, secreción nasal y las heces, que se debe lavar bien las manos, evitar compartir botellas o vasos, usar pañuelos descartables, y además, remarcó que la cartera no aconseja la suspensión de las clases en los establecimientos educativos.

El Ministerio de Educación dispuso suspender las actividades aúlicas presenciales en la Escuela Primaria N°161 de la Capital ante la cantidad de niños con esta patología.