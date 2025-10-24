Radio TV Valle Viejo
Catamarca: Salud insiste a la población en mantener medidas de prevención contra el Dengue

El Ministerio de Salud de la provincia, trabaja todo el año realizando acciones de prevención para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya; a pesar de esto, los equipos de Salud insisten a la población en extremar las medidas de cuidado, especialmente en esta época del año cuando comienza el calor y las lluvias.

El mosquito Aedes Aegypti, transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya crece en zonas cercanas a las viviendas. La hembra pone sus huevos en las paredes de cualquier objeto que pueda contener agua. Allí, los huevos pueden permanecer durante un año en estado latente.

Cuando llueve y suben las temperaturas, se generan las condiciones ideales para que el mosquito nazca y se convierta en un posible transmisor de enfermedades. Mantener limpia el área externa de la vivienda es una de las principales medidas de prevención.

Jardines, patios, veredas, balcones, techos y cualquier espacio donde se guarden objetos que puedan acumular agua, deben ser revisados periódicamente:

– Mantener los patios y jardines desmalezados
– Tirar recipientes en desuso
– Vaciar periódicamente colectores de aire acondicionado y porta macetas
– Tapar tanques y depósitos de agua
– Dar vuelta baldes y todos los objetos que se usen y puedan acumular agua

Las piletas de material o lona deben limpiarse correctamente en los bordes con un cepillo y agregarles cloro. Si no se utilizan se deben limpiar, colocar pastillas de cloro y larvicida, o vaciar. Las piletas plásticas o de lona se deben limpiar y secar antes de ser guardadas en un lugar cubierto.

  Catamarca: urgente búsqueda de un adolescente desaparecido

    Catamarca: urgente búsqueda de un adolescente desaparecido

    La Policía de la Provincia de Catamarca emitió esta mañana de viernes, un comunicado informando sobre la búsqueda de Santiago Nahuel Medina. Tiene 17, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos color marrón, cabello corto de color castaño, posee aro en oreja izquierda, su estatura es de 1,65. Vestía, al momento de desaparecer, remera blanca…

  Foro sobre las violencias en el ámbito escolar de Catamarca

    Foro sobre las violencias en el ámbito escolar de Catamarca

    Con el objetivo de identificar las causas y consecuencias de la violencia en el ámbito escolar, el Ministerio de Salud de la provincia invita a las personas interesadas en la temática a participar del Foro “Las violencias: fragmentación del lazo social en el ámbito escolar”, que se llevará a cabo el martes 28 de octubre,…

  Un condenado por violación elogió al juez que lo sentenció a 8 años de prisión: "Ojalá hubiera tenido un padre como usted"

    Un condenado por violación elogió al juez que lo sentenció a 8 años de prisión: “Ojalá hubiera tenido un padre como usted”

    Un hombre condenado a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hermana de 10 años sorprendió al tribunal santiagueño con un gesto inesperado tras conocer su sentencia.  El hecho ocurrió en los tribunales de La Banda, donde el acusado, un carnicero de apellido Torres, residente del barrio 25 de Mayo, protagonizó una escena…

  Camioneta de Vialidad de Catamarca involucrada en choque fatal en La Rioja

    Camioneta de Vialidad de Catamarca involucrada en choque fatal en La Rioja

    Un fatal accidente ocurrió en las primeras horas de este viernes, alrededor de las 6:00, en la ruta que une Aimogasta con Villa Mazán, a la altura de la empresa CACSA. Una motocicleta y una camioneta perteneciente a Vialidad de la Provincia de Catamarca colisionaron violentamente, provocando la muerte inmediata del conductor del rodado menor.…

  Alertan por tormentas fuertes en Catamarca para esta tarde y noche

    Alertan por tormentas fuertes en Catamarca para esta tarde y noche

    El Servicio Meteorológico Nacional, emitió Alerta Amarilla por Tormenta para el este Viernes 24/10/2025 en horas de la tarde y noche. Afecta a Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán. El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas.…

  Catamarca: Alumbrera recicló 100% de los neumáticos mineros utilizados durante su operación

    Catamarca: Alumbrera recicló 100% de los neumáticos mineros utilizados durante su operación

    Minera Alumbrera recicló 14.750 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU), que se utilizaron a lo largo del desarrollo del yacimiento Bajo de la Alumbrera. De esta forma, se resignificó el ciclo de vida de estos insumos mineros, que hoy se aprovechan en plazas y canchas deportivas de todo el país. El trabajo comenzó durante…

