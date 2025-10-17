Catamarca: Salud fortalece el recupero de gastos hospitalarios

Con el objetivo de fortalecer la gestión y el trabajo articulado a fin de optimizar los recursos del sistema público de salud, el Ministerio de Salud llevó a cabo la capacitación “Gestión de Alto Impacto para Equipos de Salud: Estrategias para optimizar recursos y resultados”, destinada al personal del Área Programática N°1.

La jornada tuvo lugar en el auditorio del Hospital de Niños Eva Perón, con la participación de la ministra de Salud, Dra. Johana Carrizo, la secretaria de Administración, CPN Daniela Ortiz, y la directora de Recupero de Gastos Hospitalarios, CPN Laura Romero.

Durante la misma se abordaron herramientas prácticas para el recupero de gastos hospitalarios, la mejora de los procesos administrativos y la implementación de estrategias que permitan potenciar los ingresos de los efectores a través del cobro a las obras sociales.

El Ministerio de Salud de Catamarca continúa promoviendo instancias de formación que consolidan una gestión más eficiente, transparente y sustentable en cada lugar.