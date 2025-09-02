Catamarca: Salud firmó convenio para fortalecer el sistema de salud en Antofagasta de la Sierra

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo encabezó un encuentro con referentes de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, del Programa de Integración Educativa Regional (Grupo PIER) y del Hospital Alemán de Buenos Aires donde se firmó un convenio para conformar equipos de profesionales que se instalen en la localidad de Antofagasta de la Sierra.

Cabe mencionar que el objetivo del convenio es fortalecer el sistema de salud pública en Antofagasta de la Sierra, llevando diferentes profesionales especialistas para que los pobladores no tengan que trasladarse a otras localidades para realizarse los controles.

El Grupo PIER y el Hospital Alemán, se encargará de conformar los grupos de médicos, en el marco del Programa Rotaciones; mientras que Salud y la Municipalidad facilitarán los espacios donde se realizarán las atenciones, entre otras cosas.