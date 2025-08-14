Catamarca: Salud firmó con el Consejo de Ciencias Económicas para promover la donación de sangre

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Banco Central de Sangre firmó un acta de cooperación con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el fin de promover y fortalecer la donación voluntaria y habitual de sangre.

El acuerdo se enmarca en las políticas de la Dirección de Medicina Transfusional, priorizando la protección del derecho a la salud y la educación, y fomentando acciones conjuntas para concientizar y aumentar la participación de la comunidad en este acto solidario.

En este marco, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se comprometen a hacer, al menos, dos colectas anuales de sangre y brindar charlas informativas sobre la necesidad, el proceso y los requisitos de la donación.

El Banco Central de Sangre abastece a los Servicios de Hemoterapia públicos de toda la provincia. La falta de hemocomponentes puede generar demoras en la realización de transfusiones, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes que las requieran, siendo un tratamiento insustituible, para situaciones de emergencia.