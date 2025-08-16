Catamarca: Salud capacitó en atención a adolescentes en Área 7

Desde el Ministerio de Salud de la provincia, el equipo del Programa de Salud Integral de las Adolescencias continúa trabajando en la formación del personal de todo el sistema de salud pública; en este sentido visitaron la localidad de Icaño donde llevaron a cabo una capacitación a los empleados de los centros de salud pública.

El encuentro “Calidad de Atención Integral de los Adolescentes. Marco Legal”, tuvo como objetivo reforzar los conocimientos sobre instrumentos legales que garantizan los derechos de la accesibilidad al cuidado integral de la salud de esta población.

De la jornada de capacitación participaron integrantes de los equipos de salud de las localidades de Icaño. Quirós y San Antonio, pertenecientes al Área Programática N° 7; asimismo también estuvieron presentes referentes de la comunidad educativa.