Catamarca: Salud brindó una charla sobre violencias en las escuelas

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo participó del Foro: Las Violencias Fragmentación de los Lazos Sociales y su Impacto en el Ámbito Escolar que se llevó a cabo en el salón del Colegio de Abogados con la participación de referentes de distintos sectores.

Al respecto, la Directora de Políticas de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario, Carolina Álvarez señaló que “si bien el bullying existe en tanto agresiones sistemáticas en la escuela, pero hablar de la violencia en el ámbito escolar desde ese concepto es simplificar la situación, es una mirada reduccionista”.

Y en este sentido, agregó que “hay que empezar a mirar y registrar la conducta y formas de relacionarse de los adultos que integran la comunidad educativa; que tienden a ser violentos, cuestionando la autoridad de los docentes.

A partir del encuentro se reforzó la propuesta de abrir espacios de escucha como una acción transversal en las aulas, poner en palabra el malestar de las infancias y adolescencias es una forma de abordar los conflictos que se generan en la escuela. Y sobre esto, Álvarez resalta que “conflictos no es igual a violencias, los conflictos hay que abordarlos, mediar, plantearlo y resolver”. Para finalizar, resaltó que “las niñas y los niños aprenden por imitación de los adultos, y en la adolescencia refuerzan aquello aprendido en la primera infancia”.

Por su parte, referente Centro de Abordaje Integral y Mediación Escolar del Ministerio de Educación y Disertadora, Noelia Barros, indicó que “nos parece importante trabajar en forma conjunta con otros organismos; hoy estamos representando a diferentes sectores del Estado con el objetivo de conversar sobre algo que nos preocupa mucho que tiene que ver con la conflictividad social y cómo repercute en el ámbito escolar, y los caminos posibles para los abordajes y elaboración de los dispositivos”.