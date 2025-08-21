Catamarca: Salud avanza en telemedicina

El uso de la telemedicina va en aumento en el interior provincial, ya que es una opción para reforzar la atención presencial, con especialistas que se encuentran en los centros de salud de mayor complejidad.

En lo que va del año, a través de la Plataforma de Telesalud de Nación, se realizaron un total de 160 teleconsultas. A esto se suman 201 videoconsultas desde agosto 2024 hasta la actualidad, utilizando la plataforma de teleconsulta de Historia Clínica.

Los datos muestran un comportamiento creciente en el tiempo, donde los hospitales zonales de Belén, Santa María y Tinogasta aparecen como principales referentes en la red, concentrando buena parte de la actividad registrada.

La telemedicina en el interior representa un aporte fundamental para reducir las barreras geográficas, evitar traslados hacia la capital y mejorar el acceso a especialistas. Sin embargo, la desigual distribución territorial obliga a profundizar las acciones de fortalecimiento de la red, con foco en la sostenibilidad y la integración plena de todos los centros de atención primaria.