Catamarca: Salud aclara sobre los CUD y las Pensiones no Contributivas

La Dirección de Discapacidad, ante la alta demanda de consultas, informa a la comunidad que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no es requisito para la solicitud de Pensiones no Contributivas por Incapacidad Laboral; el equipo de Salud hace hincapié en que desde el Ministerio de Salud no se decide a quién se otorga o a quién se le quita dicha Pensión.
El CUD posibilita el acceso al sistema de salud pública y a los beneficios instituidos por la normativa, según la Ley para las personas con discapacidad; es importante mencionar que no se otorga por diagnostico sino por la limitación funcional en su condición de salud.
Los requisitos para la solicitud del CUD:
– Historia clínica (menos de un año de antigüedad).
– Estudios médicos complementarios (menos de un año de antigüedad).
– Informes de tratamientos que realice.
– Fotocopia de DNI (frente y dorso).
– Número de Cuit o Cuil.
– Carpeta espiral.
Las personas deben realizar el trámite para la obtención de CUD en la Junta correspondiente a su departamento de residencia, o en la más cercana a su domicilio, este trámite es voluntario y gratuito.
Juntas Evaluadoras en la provincia:
– Capital: Ministerio de Salud. Teléfono: 3834021285
– Valle Viejo: Hospital Dermidio Herrera. Turnos presenciales
– Belén: Hospital Dr. Segundo Enrique Muñiz. Teléfono: 3835529061
– Pomán: Hospital Roberto Ramón Carro. Teléfono: 3835505831
– Santa María: Posta Loro Huasi. Teléfono: 3838423800