Catamarca: Roxana Mercado fue nominada al Martín Fierro Federal 2025

Es una de las voces reconocidas de Radio TV Valle Viejo desde hace años, y actualmente atraviesa por uno de sus mejores momentos profesionales, al haber sido distinguida con una nominación para quedarse con el Martín Fierro Federal este año, en el rubro “Labor conducción femenina”, por el programa Vía Libre, de nuestra emisora. Locutora de amplia trayectoria en distintas emisoras, de a poco fue instalándose en la 104.1 a través de distintas realizaciones, mayormente en las programaciones especiales de verano. Pero ya integraba nuestra frecuencia desde el año 2009, siendo parte del programa Radiomanías.

En Vía Libre, Roxana había participado como invitada en un segmento de opinión que se realizó en el año 2019, donde compartía debates junto a Rolando Zaffe, Alfredo Gómez, Ana Laura Ávalos, entre otros, hasta que llegó la oportunidad de sumarse de manera estable en el año 2021.

El conductor de ese ciclo que por entonces se emitía en horario de la siesta, Jorge Claramonte, comentó alguna vez en las redes sociales, cómo se gestó el arribo de Roxana a este programa: “En el verano de 2021, la Gerencia de Radio Valle Viejo me consultó la posibilidad de trabajar con Roxana Mercado durante los meses de enero y febrero. Me gustó la idea. Cuando en marzo tuve que volver con Vía Libre para toda la temporada, fui yo quien pidió que Roxana se sumara para todo el año. Recuerdo que, incluso entre algunos compañeros de trabajo, hubo “sorpresa”, como que no estaban “convencidos” de que pudiéramos hacer una buena dupla, por prejuicios que yo (admito) llegaba a entender”.

El periodista, elogió la presencia de Mercado en Vía Libre: “A las pocas semanas de comenzar a andar, propios y extraños admitieron su agrado por la manera en que nos complementamos. Encontré lo que supuse que había en ella: una profesional con todas las letras, una gran locutora, sin duda de las mejores, pero además una persona con quien se puede estar de acuerdo o disentir con respeto. Llegamos a entendernos casi de memoria, o solamente con una mirada a veces. Y tiene una cultura general cada vez menos frecuente en los medios, que incluso nos propusimos sorprendernos al aire con los temas que cada uno lleva para debatir en el programa, sin avisarnos previamente, y luego pareciera que todo hubiera fluido de manera coordinada”.

Multifacética, Roxana Mercado es una de las locutoras oficiales del Gobierno de Catamarca, se la puede encontrar durante la Fiesta del Poncho y otros festivales, participó de transmisiones de rally, y fue parte del staff del programa Zona Negra, donde aportó además de su versátil voz, el pensamiento particular para cada uno de los relatos emitidos en ese espacio que trata sobre actividad paranormal en Catamarca.

Locutora creativa, periodista incisiva, solidaria, sensible, y muy firme en sus convicciones, “La Negra”, como la llaman sus más íntimos, siente que Vía Libre es “su lugar radial en el mundo”, a tal punto que en el inicio de la temporada pasada, en 2024, publicó en su Facebook: “La tremenda felicidad que me da VOLVER!!!!! Amo Vía Libre!! Mi Lugar en el mundo de La Radio!!! Gracias por el aguante que me hicieron y el amor al recibimiento!!! Soy tan afortunada de tenerlos!!! Soy tan feliz!!! Ricardo Gómez, Jorge Claramonte, Julio Acevedo, Coco Acevedo, Aldi Fuentes, Alejandro Ovejeros… Gracias!!!”

Enterada este sábado 23 de marzo de 2015 de su nominación, admitió en diálogo con nuestra página: “Es la primera vez q me pasa una cosa así… de quedarme paralizada… Ni en el Face sé qué hacer… lo abrí y lo cerré… y así estoy”. Y agregó: “Es el regalo que me faltó darles a mamá y papá. Porque ellos siempre que miraban los premios decían: Mirá cuando estés ahí, y yo me reía”.

El mejor de los éxitos para ella.