Catamarca: robó una moto en la zona Norte, a la media hora “paseaba” en cercanías del lugar y lo atrapó la Policía

A las 21:30 de la noche de ayer, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Séptima llegaron hasta la esquina de la avenida Choya y calle Alpachiri, donde se entrevistaron con una joven mujer de 26 años de edad, quien comentó que al llegar a un comercio de la zona, dejó estacionada su motocicleta Corven Mirage 110 cc., de colores negro y rojo, y personas desconocidas le habrían sustraído el rodado, para luego darse a la fuga.

Tras averiguaciones practicadas, a las 22:10, el personal policial interviniente se constituyó en la esquina de las calles Nahuel Huapi y San Juan Bautista y observó a un sujeto al bordo del rodado mencionado, por lo que procedieron a la aprehensión del joven de apellido López (25), y al secuestro de la moto sustraída.

Finalmente, el aprehendido quedó alojado en la Seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.