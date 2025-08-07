Catamarca: robó un celular, quiso venderlo en Facebook y lo atrapó la Policía en plena Peatonal

Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 3, en la que un hombre mayor de edad manifestó que una persona le habría sustraído un teléfono celular y que el presunto autor del delito estaría intentando comercializarlo a través de la red social Facebook, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevó a cabo un operativo cerrojo y en la Peatonal Rivadavia, entre las calles Mota Botello y Chacabuco, aprehendió a un hombre de apellido Gómez (30), como así también recuperó el aparato de comunicación sustraído, que quedó en calidad de secuestro al igual que un Samsung Galaxy A01, del cual no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Por el hecho, esta persona fue trasladada y alojada en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas a seguir.