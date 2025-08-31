Catamarca: robó en una obra en construcción y lo detuvieron

En la mañana de hoy, a las 11:40, una denuncia penal fue radicada por un hombre mayor de edad, quien manifestó que personas desconocidas habrían cometido un ilícito en una obra en construcción, ubicada en barrio Cooperativa de la Ciudad de Recreo, Dpto. La Paz.

Efectivos de la Comisaría Departamental, junto al personal de calle de la Unidad Regional N° 2, y de los Grupos Especial de Apoyo (GEA) y de Prevención Motorizada (GPM), llevaron a cabo un registro domiciliario en una vivienda del barrio Cementerio de esa Ciudad, donde procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Herrera (30), como así también incautaron una motocicleta Gilera Smash 110 cc., que habría sido utilizada para perpetrar el hecho delictivo.

Finalmente, los policías lograron recuperar tres (03) bolsas de cal de 25 Kg. y elementos varios de plomería, que quedaron en calidad de secuestro, y finalmente esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.