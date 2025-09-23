Catamarca: robaron un televisor en la casa de la fiscal Yésica Miranda

Durante la jornada de ayer lunes, en las últimas horas de la noche, se reportaron dos robos en dos viviendas a pocos metros de distancia una con otra, en el pasaje Vélez, en la zona de la jurisdicción de la Comisaría Tercera.

Uno de los damnificados fue un hombre de apellido Pachado Araoz, a quien le robaron un televisor y otros electrodomésticos, y que la segunda víctima fue la fiscal de Instrucción N°1, Yésica Miranda, a quien personas desconocidas también ingresaron aparentemente por la ventana del domicilio y se llevaron un televisor.

De acuerdo a los primeros datos que maneja la policía y la investigación, se podría tratar de las mismas personas quienes perpetraron estos ilícitos que habrían ocurrido entre las 19,30 y las 21 horas.

La Fiscalía del distrito Este se encuentra trabajando en el tema, pero hasta el momento no han logrado recuperar ninguno de los elementos denunciados como robados, tanto a la fiscal como al este vecino, de apellido Pachado Arauz, ni tampoco se ha procedido aún al arresto o detención de algún sospechoso.