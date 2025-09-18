Catamarca: Reyes Modotti, imputado de intento de homicidio, podría quedar en libertad en los próximos días

Juan Ignacio Reyes Modotti, señalado como el autor del criminal ataque contra el florista Maximiliano Gutiérrez, vuelve a escena judicial y con una nueva estrategia: busca salir de prisión. Luego de permanecer detenido desde diciembre de 2024, su defensa insistirá esta semana ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal con un pedido de excarcelación y sobreseimiento.

El caso mantiene en vilo a Valle Viejo, no solo por la crudeza del intento de homicidio, sino también por las controversiales posturas de los actores judiciales. La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, había solicitado el sobreseimiento del imputado por inimputabilidad, postura a la que adhirió la defensa de Reyes Modotti. Sin embargo, el juez de Control de Garantías Nº3, Lucas Vaccaroni, rechazó de plano esa posibilidad y resolvió mantenerlo procesado por “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por ensañamiento, en grado de tentativa”.

La audiencia en Apelaciones se demoró por la jubilación del juez Edgardo Álvarez, lo que obligó a rearmar el Tribunal. Ahora, con la nueva conformación, el expediente vuelve a avanzar y será revisada la decisión de Vaccaroni, en un debate que promete ser intenso. La querella, que representa a Gutiérrez, ya adelantó que se opondrá enérgicamente a cualquier intento de liberar al imputado.

El violento episodio ocurrió el 12 de diciembre de 2024 en la vivienda de Reyes Modotti, en el barrio Facundo Quiroga. Allí, según la acusación, atacó con ferocidad a Gutiérrez, a quien había mantenido una relación de pareja. La brutalidad de la agresión fue tal que la carátula incluye el agravante de ensañamiento.

Desde esa fecha, Reyes Modotti permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, en Capayán, a la espera de que la Justicia resuelva su situación procesal.

La audiencia en Apelaciones será clave: si los jueces hacen lugar al planteo de la defensa, Reyes Modotti podría recuperar la libertad en cuestión de días. En cambio, si ratifican la resolución de Vaccaroni, el imputado continuará preso y el expediente avanzará rumbo a un juicio oral por tentativa de femicidio.

El caso desnuda una vez más las tensiones del sistema judicial: mientras sectores plantean la inimputabilidad del acusado, otros advierten que liberarlo sería enviar un mensaje alarmante a la sociedad, en un contexto de creciente violencia de género y ataques a ex parejas.