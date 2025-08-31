Catamarca: reunión entre la Cámara de Producción, Provisión y Servicios Mineros de Tinogasta, con representantes de la empresa Zijin-Liex

En el día de hoy se llevó a cabo una importante reunión entre el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Tinogasta, Víctor Barrionuevo, miembros de la comisión y algunos socios, con destacados miembros de la empresa Zijin-Liex.

Del encuentro participaron Fabio Yue Xiasong, Franco Orquera y el Walter Olivera, quienes junto a las autoridades presentes, abordaron diversos temas vinculados al fortalecimiento del trabajo conjunto, el desarrollo de la actividad minera y la generación de oportunidades para la comunidad local.

La reunión se desarrolló en un marco de cordialidad y cooperación, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el crecimiento de la minería de manera responsable y sustentable, con la participación activa de los proveedores y actores clave de la industria.

Desde la Cámara de Proveedores Mineros y la empresa Zijin-Liex se expresó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta, potenciando el desarrollo regional y contribuyendo al progreso de las comunidades donde se desarrolla la actividad minera. Desde la Cámara se agradeció esta mesa de dialogo y la voluntad de trabajar de manera conjunta.