Catamarca: resultado del Operativo de Saturación de la Policía

Durante la madrugada de hoy, efectivos de la Comisaría Décima, con colaboración de sus pares de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, del Cuerpo Guardia Infantería y de la División Policía Montada, con dependencia de la Dirección de Unidades Especiales (DUE), del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), motoristas del COEM-Kappa, personal de las Divisiones Investigaciones y Drones y de la Dirección Relaciones Institucionales, realizaron un operativo de seguridad en su jurisdicción.

En la ocasión, los Policías aprehendieron a un hombre de apellido Silva (30), arrestaron a siete (07) personas del sexo masculino de apellidos Aguilar (25), Navarro (30), Herrera (32), Bazán (34), Toranzo (38), Gordillo (42) y Leiva (52), quienes habrían infringido lo normado en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que quedaron alojadas en la seccional, donde se labran las actuaciones de rigor, como así también demoraron a un adolescente de 16 años de edad.